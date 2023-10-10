***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2023 12:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 11,99 % 0,000655 % 0,000003 % 0,501619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203739
BIST
'
13:378.361
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 167,99
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:3727,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0607
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:3729,4145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1302
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:371.655,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.655,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:36
|KONYA
|7.095,00
|490.730.137
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|373.101.751
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|188.745.257
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|SUNTK
|71,30
|36.300.950
|% -3,52
|
|YKSLN
|15,20
|51.451.639
|% -3,31
|
|AGESA
|72,10
|24.145.669
|% -2,90
|
|ASELS
|42,68
|2.726.394.238
|% -2,73
|
|THYAO
|230,70
|3.237.983.333
|% 1,54
|
|ASELS
|42,68
|2.726.394.238
|% -2,73
|
|ZOREN
|6,42
|2.488.296.941
|% 4,39
|
|TUPRS
|148,70
|2.445.184.068
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,17
|2.417.809.438
|% 3,51
|
|ZOREN
|6,42
|2.488.296.941
|% 4,39
|
|KATMR
|3,19
|716.741.111
|% -0,93
|
|SKBNK
|7,56
|1.538.128.648
|% 8,78
|
|ODAS
|13,57
|2.237.376.431
|% 9,00
|
|EKGYO
|8,29
|1.204.903.187
|% 1,22
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7241
|27,7297
|% 0,22
|
|Euro
|29,4017
|29,4130
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,9042
|34,0742
|% 0,36
|
|Frank
|30,5125
|30,6963
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3729
|7,4099
|% 0,18
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,66
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|11.464
|11.637
|92,00
|
|Tam
|11.231
|11.318
|-14,00
|
|Yarım
|5.633
|5.676
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.808
|2.838
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|-0,52
|