***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2023 14:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.640,39 % 0,08382 % 0,00526 % 6,275598
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203817
BIST
'
16:048.412
En Düşük
|Değişim
|: 2,67%
|| 218,60
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0427,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0592
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0429,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1213
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:041.652,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.653,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOBUR
|71,50
|21.278.667
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|536.498.426
|% 10,00
|
|POLTK
|9.020,00
|135.584.610
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|398.729.139
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|196.105.068
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|499.973.826
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUNTK
|71,00
|51.523.690
|% -3,92
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|YKSLN
|15,19
|73.605.569
|% -3,37
|
|ASELS
|42,94
|4.806.906.148
|% -2,14
|
|THYAO
|231,70
|4.221.635.259
|% 1,98
|
|TUPRS
|148,20
|3.273.956.526
|% 0,20
|
|YKBNK
|19,24
|3.228.358.712
|% 3,89
|
|EREGL
|44,42
|3.084.849.666
|% 2,63
|
|ZOREN
|6,50
|3.068.151.053
|% 5,69
|
|KATMR
|3,18
|980.334.042
|% -1,24
|
|EKGYO
|8,33
|2.163.591.141
|% 1,71
|
|SKBNK
|7,52
|1.832.672.975
|% 8,20
|
|ODAS
|13,58
|2.925.249.265
|% 9,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7218
|27,7266
|% 0,21
|
|Euro
|29,3954
|29,4105
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8439
|34,0136
|% 0,18
|
|Frank
|30,4377
|30,6211
|% 0,07
|
|Riyal
|7,3697
|7,4067
|% 0,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,44
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|11.484
|11.658
|113,00
|
|Tam
|11.239
|11.327
|-5,00
|
|Yarım
|5.637
|5.681
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.810
|2.840
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|-0,46
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem
-
16:15BJKAS
Yüzde 7.00 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 745, 533 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, GUBRF
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 58 artarak (% 2.14 ) 7, 295
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, QNBFB, CASA, BRMEN, SAYAS, TKNSA, BVSAN, BRSAN, SMART, FMIZP