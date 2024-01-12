BIST En Aktif Hisseler18:10
|YGYO
|3,49
|9.151.243
|% 0,00
|KUVVA
|45,32
|1.273.711
|% 0,00
|VAKKO
|78,70
|37.970.587
|% 0,00
|VESTL
|48,38
|138.657.965
|% 0,00
|VKFYO
|32,92
|27.225.078
|% 0,00
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|30,0813
|30,0893
|% 0,34
|Euro
|33,0201
|33,0316
|% 0,01
|Sterlin
|38,3286
|38,5208
|% 0,47
|Frank
|35,1730
|35,3849
|% 0,37
|Riyal
|7,9997
|8,0398
|% 0,32
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|Platin
|920,59
|921,60
|% 0,66
|Paladyum
|992,55
|997,83
|% 0,66
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|Altın Ons
|2.035,73
|2.036,05
|% 0,66
Seans Raporu 18:10
- 17:59XU100 Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
- 17:59FONET Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
- 17:57VKFYO Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU