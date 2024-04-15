BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|32,4031
|32,4235
|% 0,21
|Euro
|34,4557
|34,5267
|% 0,28
|Sterlin
|40,2723
|40,4741
|% -0,20
|Frank
|35,4366
|35,6142
|% -0,05
|Riyal
|8,6267
|8,6700
|% -0,16
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Gümüş ONS
|28,68
|28,70
|% 0,66
|Platin
|967,96
|968,92
|% 0,66
|Paladyum
|1.031,53
|1.034,42
|% 0,66
|Brent Pet.
|89,81
|89,81
|% 0,66
|Altın Ons
|2.365,44
|2.365,87
|% 0,66
Seans Raporu 18:05
- 17:57ENSRI Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
- 17:56XU100 Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
- 17:56HALKB Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
- 17:53EUKYO Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem