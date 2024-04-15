***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.04.2024 18:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272229
BIST
'
18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0464
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
18:0534,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0855
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
18:052.463,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,08
|Açılış
|: 2.463,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.422,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4025
|32,4132
|% 0,18
|
|Euro
|34,4597
|34,5033
|% 0,22
|
|Sterlin
|40,2723
|40,4741
|% -0,20
|
|Frank
|35,4366
|35,6142
|% -0,05
|
|Riyal
|8,6267
|8,6700
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,75
|28,79
|% 0,66
|
|Platin
|968,48
|970,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,76
|1.035,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,72
|89,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.369,55
|2.369,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
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17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem