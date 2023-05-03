***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.05.2023 15:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 03.05.2023 tarihinde 04.05.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146297
BIST
16:574.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -49,89
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5719,4778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5721,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1310
|Açılış
|: 22,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:571.261,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.261,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:55
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.499.828
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,98
|64.180.781
|% 9,06
|
|ISMEN
|45,42
|158.286.076
|% 8,92
|
|CRDFA
|3,42
|21.946.268
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.169.138
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.712.971
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.495.263
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|33.827.092
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,60
|7.487.861.281
|% 4,62
|
|KOZAL
|16,54
|1.956.054.853
|% -7,13
|
|ASTOR
|41,56
|1.280.470.720
|% -8,98
|
|GESAN
|54,35
|1.151.054.255
|% -9,87
|
|CVKMD
|155,10
|877.099.625
|% -9,30
|
|EKGYO
|5,59
|645.097.832
|% -2,78
|
|EUPWR
|82,60
|7.487.861.281
|% 4,62
|
|ODAS
|5,35
|249.647.970
|% -3,60
|
|ADESE
|1,22
|55.679.822
|% -2,40
|
|KATMR
|1,05
|43.681.471
|% -4,55
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4581
|19,4838
|% 0,11
|
|Euro
|21,5223
|21,5376
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2826
|24,4044
|% 0,38
|
|Frank
|21,8284
|21,9599
|% 0,60
|
|Riyal
|5,1760
|5,2020
|% 0,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,31
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.470
|4.560
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|