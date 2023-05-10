***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.05.2023 15:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 10.05.2023 tarihinde 11.05.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149537
BIST
17:004.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -32,37
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:0019,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:0021,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0822
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
17:001.280,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.280,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:58
|EGPRO
|58,85
|40.875.444
|% 10,00
|
|BRSAN
|137,50
|290.402.171
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.308.786
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|176.924.443
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.022
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.750.490
|% -9,96
|
|IZINV
|19,88
|9.548.482
|% -8,47
|
|AYEN
|19,07
|45.752.298
|% -7,87
|
|ISCTR
|12,69
|4.427.287.121
|% 4,70
|
|KCHOL
|87,30
|2.952.730.691
|% 0,52
|
|THYAO
|127,40
|2.187.819.462
|% -1,09
|
|SISE
|37,08
|1.923.371.974
|% -1,12
|
|CWENE
|112,30
|1.800.989.970
|% -4,99
|
|ISCTR
|12,69
|4.427.287.121
|% 4,70
|
|YKBNK
|10,56
|1.674.035.381
|% 1,64
|
|EKGYO
|5,51
|570.365.714
|% 0,36
|
|AKBNK
|16,88
|1.719.472.704
|% 1,02
|
|DOHOL
|8,50
|584.246.691
|% -3,30
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5356
|19,5397
|% 0,14
|
|Euro
|21,4734
|21,4790
|% 0,42
|
|Sterlin
|24,5994
|24,7228
|% 0,17
|
|Frank
|21,9022
|22,0341
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1940
|5,2200
|% 0,11
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|4,04
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.335
|9.476
|73,00
|
|Tam
|9.308
|9.550
|98,67
|
|Yarım
|4.576
|4.710
|51,00
|
|Çeyrek
|2.281
|2.341
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|-1,01
|