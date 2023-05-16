***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.05.2023 15:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 16.05.2023 tarihinde 17.05.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151676
BIST
16:534.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 44,08
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5319,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0720
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5321,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0875
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:531.274,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.273,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:51
|SDTTR
|96,25
|169.917.901
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|907.538.186
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,30
|120.015.840
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|546.644.744
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.649.186
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,34
|5.467.031.750
|% -9,86
|
|KCHOL
|79,05
|8.241.297.261
|% -9,35
|
|AKBNK
|15,76
|5.247.655.610
|% -9,27
|
|KCHOL
|79,05
|8.241.297.261
|% -9,35
|
|YKBNK
|9,52
|6.552.975.308
|% -9,07
|
|ISCTR
|11,34
|5.467.031.750
|% -9,86
|
|AKBNK
|15,76
|5.247.655.610
|% -9,27
|
|THYAO
|132,80
|4.872.808.062
|% 6,75
|
|YKBNK
|9,52
|6.552.975.308
|% -9,07
|
|ISCTR
|11,34
|5.467.031.750
|% -9,86
|
|AKBNK
|15,76
|5.247.655.610
|% -9,27
|
|EKGYO
|6,20
|1.292.681.030
|% 4,55
|
|GARAN
|27,66
|3.166.636.201
|% -7,18
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7082
|19,7244
|% 0,36
|
|Euro
|21,4356
|21,4589
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,6187
|24,7421
|% 0,26
|
|Frank
|21,9445
|22,0767
|% 0,36
|
|Riyal
|5,2399
|5,2662
|% 0,25
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,76
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.455
|4.593
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.290
|-46,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,35
|