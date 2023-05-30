***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.05.2023 14:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 30.05.2023 tarihinde 31.05.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154653
BIST
16:284.925
En Düşük
|Değişim
|: 3,27%
|| 156,05
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2820,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3078
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2822,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5003
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0735
En Düşük
21,4431
16:281.283,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 26,97
|Açılış
|: 1.283,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:28
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|25.050.435
|% 9,99
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|63.849.660
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.933.128
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|KLRHO
|32,16
|257.705.328
|% -4,06
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|SUWEN
|62,10
|34.537.466
|% -2,97
|
|THYAO
|147,30
|7.789.012.058
|% 0,89
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|KCHOL
|80,55
|4.243.126.719
|% 5,71
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ASELS
|49,84
|3.571.802.684
|% 3,62
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|683.464.536
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.743.649.549
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,28
|3.467.455.904
|% 9,34
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3958
|20,4004
|% 1,53
|
|Euro
|22,0063
|22,0735
|% 2,32
|
|Sterlin
|25,2902
|25,4170
|% 2,06
|
|Frank
|22,5026
|22,6382
|% 1,56
|
|Riyal
|5,4227
|5,4499
|% 1,38
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|15,28
|
|Altın Gr.
|1.283
|1.283
|26,56
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.142
|47,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.397
|4.531
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.259
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,24
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-2,19
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43ZPLIB
Yüzde 8.38 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 569, 057 adet işlem
-
16:42AKBNK
Yüzde 9.47 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 871, 189 adet işlem
-
16:41TSGYO
Yüzde 7.51 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 315 adet işlem
-
16:40AKBNK
Yüzde 9.34 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 728, 937 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426