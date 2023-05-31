***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
31.05.2023 12:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 31.05.2023 tarihinde 01.06.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154947
BIST
13:554.959
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 7,49
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.980
13:5520,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2243
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
13:5522,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2091
|Açılış
|: 22,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
13:551.301,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 13,69
|Açılış
|: 1.301,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KONKA
|36,34
|56.132.507
|% 9,99
|
|CVKMD
|152,60
|238.639.869
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|16.111.876
|% 9,94
|
|KOPOL
|44,00
|586.449.302
|% 9,67
|
|COSMO
|75,60
|7.473.261
|% 9,57
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.395.495
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|612.383
|% -9,93
|
|GSRAY
|8,38
|391.807.897
|% -4,77
|
|KLSYN
|4,00
|28.311.542
|% -4,76
|
|THYAO
|147,60
|4.750.222.112
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,53
|2.955.779.072
|% 2,53
|
|AKBNK
|16,61
|2.609.968.104
|% 1,47
|
|GARAN
|27,66
|2.350.035.810
|% 0,07
|
|ISCTR
|11,63
|2.190.537.442
|% 0,26
|
|YKBNK
|10,53
|2.955.779.072
|% 2,53
|
|ISCTR
|11,63
|2.190.537.442
|% 0,26
|
|EKGYO
|7,33
|1.177.526.345
|% -0,95
|
|AKBNK
|16,61
|2.609.968.104
|% 1,47
|
|GARAN
|27,66
|2.350.035.810
|% 0,07
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7058
|20,7198
|% 1,09
|
|Euro
|22,2034
|22,2299
|% 0,95
|
|Sterlin
|25,4992
|25,6271
|% 0,83
|
|Frank
|22,6298
|22,7661
|% 0,71
|
|Riyal
|5,4994
|5,5270
|% 1,22
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,67
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.303
|14,68
|
|Cumhuriyet
|9.058
|9.195
|75,00
|
|Tam
|9.004
|9.252
|75,25
|
|Yarım
|4.419
|4.560
|4,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.280
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|0,28
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-1,93
|