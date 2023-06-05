***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
05.06.2023 14:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 05.06.2023 tarihinde 06.06.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156024
BIST
17:595.371
En Düşük
|Değişim
|: 5,01%
|| 256,10
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2946
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5215
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 24,22
|Açılış
|: 1.337,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SASA
|63,80
|3.051.673.557
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|101.610.833
|% 9,99
|
|GEREL
|22,90
|96.054.493
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.827.225
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|36.267.032
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|539.752.528
|% -9,96
|
|PAMEL
|171,00
|264.168.995
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,40
|71.563.509
|% -4,10
|
|ENSRI
|9,35
|11.408.339
|% -3,81
|
|THYAO
|164,20
|12.507.730.675
|% 9,39
|
|KCHOL
|93,80
|5.363.353.227
|% 9,96
|
|YKBNK
|12,11
|4.773.158.890
|% 4,85
|
|GARAN
|29,52
|3.893.253.497
|% 3,00
|
|SISE
|43,12
|3.598.440.685
|% 3,45
|
|EKGYO
|7,57
|3.147.485.958
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,11
|4.773.158.890
|% 4,85
|
|ISCTR
|12,62
|3.042.195.358
|% 2,94
|
|GARAN
|29,52
|3.893.253.497
|% 3,00
|
|SKBNK
|2,52
|320.087.743
|% 1,61
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2508
|% 1,40
|
|Euro
|22,8706
|22,9710
|% 2,29
|
|Sterlin
|26,3072
|26,4391
|% 1,16
|
|Frank
|23,3712
|23,5120
|% 1,75
|
|Riyal
|5,6491
|5,6774
|% 1,41
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|8,40
|
|Altın Gr.
|1.336
|1.336
|23,02
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.398
|4.508
|-58,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,05
|0,10
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,65
|
Seans Raporu
17:57
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
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