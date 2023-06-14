***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.06.2023 14:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 14.06.2023 tarihinde 15.06.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158602
BIST
14:325.430
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,25
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3223,5973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0340
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3225,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0192
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:321.474,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.474,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:30
|BJKAS
|17,05
|176.994.726
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|SONME
|36,12
|9.635.752
|% 9,99
|
|INGRM
|556,20
|77.127.264
|% 9,99
|
|BRSAN
|262,10
|759.923.834
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.081.036
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|180,10
|59.417.335
|% -7,69
|
|KTLEV
|15,22
|1.308.447.773
|% -6,28
|
|MERCN
|28,88
|18.883.395
|% -5,62
|
|THYAO
|180,80
|7.364.316.454
|% 1,69
|
|AKBNK
|18,57
|3.177.350.244
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,27
|3.066.103.510
|% 4,43
|
|SASA
|54,70
|3.007.026.542
|% -2,93
|
|ISCTR
|13,45
|2.377.532.202
|% 3,62
|
|YKBNK
|12,27
|3.066.103.510
|% 4,43
|
|ISCTR
|13,45
|2.377.532.202
|% 3,62
|
|AKBNK
|18,57
|3.177.350.244
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,37
|906.207.446
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,55
|247.383.579
|% 2,00
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5869
|23,5930
|% -0,16
|
|Euro
|25,4908
|25,5085
|% 0,12
|
|Sterlin
|29,7065
|29,8555
|% -0,03
|
|Frank
|26,0009
|26,1575
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2942
|% -0,33
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,37
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.786
|4.874
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.393
|2.437
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,04
|0,04
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,93
|