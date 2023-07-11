***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.07.2023 14:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 11.07.2023 tarihinde 12.07.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170392
BIST
'
14:276.334
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 63,73
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
14:2726,1068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0182
|Açılış
|: 26,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
14:2728,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0588
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
14:271.625,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.625,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DESA
|15,07
|61.792.842
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|47.087.853
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|39.428.377
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.436.083
|% 9,99
|
|TETMT
|355,80
|5.532.690
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|59.750.799
|% -10,00
|
|CANTE
|29,64
|1.010.203.715
|% -8,80
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,86
|131.906.371
|% -7,93
|
|LUKSK
|54,65
|20.708.638
|% -7,45
|
|THYAO
|217,10
|4.999.553.463
|% 1,16
|
|SASA
|61,25
|4.244.208.579
|% 3,90
|
|KOZAL
|29,20
|3.983.854.886
|% 2,60
|
|ASELS
|63,10
|2.987.222.785
|% 2,44
|
|ASTOR
|79,75
|2.524.508.649
|% -1,85
|
|EKGYO
|8,52
|2.349.316.527
|% 1,67
|
|ADESE
|1,76
|378.201.754
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,95
|449.726.301
|% 2,08
|
|YKBNK
|13,17
|1.920.000.736
|% 1,39
|
|KOZAL
|29,20
|3.983.854.886
|% 2,60
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1009
|26,1068
|% 0,07
|
|Euro
|28,6942
|28,7110
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,6097
|33,7782
|% 0,45
|
|Frank
|29,4809
|29,6585
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9397
|6,9745
|% 0,06
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|11,82
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|9,38
|
|Cumhuriyet
|10.825
|10.989
|49,00
|
|Tam
|10.468
|10.665
|23,00
|
|Yarım
|5.234
|5.357
|12,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.679
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,03
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,34
|
Seans Raporu
14:27
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