***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.07.2023 14:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 18.07.2023 tarihinde 19.07.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172962
BIST
'
14:396.587
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -13,39
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:3926,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,6184
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:3930,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,8023
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:391.701,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 46,62
|Açılış
|: 1.701,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YEOTK
|119,90
|367.002.568
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|41.067.875
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|24.792.651
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|972.332.243
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.412.678
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,19
|30.247.192
|% -8,74
|
|AVGYO
|7,90
|16.638.062
|% -8,46
|
|ASELS
|75,20
|4.702.445.334
|% 1,62
|
|THYAO
|217,50
|4.235.085.429
|% -0,59
|
|SASA
|63,85
|2.799.477.759
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,70
|2.730.232.530
|% -2,45
|
|EKGYO
|8,39
|2.592.695.841
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,39
|2.592.695.841
|% 1,70
|
|YKBNK
|13,62
|2.279.735.398
|% -1,45
|
|ODAS
|8,49
|1.063.761.148
|% 4,94
|
|ISCTR
|14,45
|1.857.228.416
|% -0,62
|
|SKBNK
|2,83
|312.644.639
|% -1,05
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9323
|26,9932
|% 2,50
|
|Euro
|30,2841
|30,3736
|% 2,66
|
|Sterlin
|35,1865
|35,3629
|% 2,53
|
|Frank
|31,2563
|31,4446
|% 2,53
|
|Riyal
|7,1583
|7,1942
|% 2,27
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|7,89
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|47,68
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.040
|11.268
|317,00
|
|Yarım
|5.520
|5.660
|159,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.830
|80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,55
|0,51
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,30
|