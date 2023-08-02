***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.08.2023 16:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 02.08.2023 tarihinde 03.08.2023 vadeli % 5,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179770
BIST
'
17:467.247
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 78,18
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:4626,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0496
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:4629,5127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0955
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:461.678,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,28
|Açılış
|: 1.678,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,47
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KONTR
|228,90
|3.620.924.802
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.796.406
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.180.784
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|83.693.117
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.934.822
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.288.798.406
|% -9,95
|
|TUKAS
|10,50
|1.246.100.880
|% -7,57
|
|THYAO
|235,90
|8.531.902.750
|% 2,12
|
|YKBNK
|14,36
|7.236.237.446
|% 0,21
|
|ASTOR
|118,50
|6.714.595.928
|% 4,77
|
|EREGL
|40,86
|6.571.981.715
|% 0,25
|
|SASA
|63,65
|5.842.145.506
|% -1,16
|
|YKBNK
|14,36
|7.236.237.446
|% 0,21
|
|EKGYO
|8,59
|2.746.751.993
|% 0,23
|
|ISCTR
|15,65
|4.517.164.283
|% 2,29
|
|SKBNK
|3,16
|902.375.389
|% 4,98
|
|IHYAY
|1,29
|340.574.755
|% 0,78
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9556
|26,9853
|% 0,18
|
|Euro
|29,5018
|29,5127
|% -0,32
|
|Sterlin
|34,0993
|34,2703
|% -0,63
|
|Frank
|30,5789
|30,7632
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1666
|7,2025
|% 0,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.984
|11.082
|-49,00
|
|Yarım
|5.496
|5.567
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|-0,48
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-1,30
|