***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.08.2023 14:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 07.08.2023 tarihinde 08.08.2023 vadeli % 5,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181460
BIST
'
16:087.460
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 59,91
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:0827,0023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0883
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:0829,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0636
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:081.683,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.683,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MIPAZ
|28,60
|25.486.977
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|256.482.294
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|29.952.912
|% 9,99
|
|MAALT
|720,00
|91.919.937
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|96,95
|329.632.427
|% -8,88
|
|SASA
|59,15
|4.992.750.144
|% -7,43
|
|ENSRI
|10,25
|113.774.107
|% -6,14
|
|THYAO
|264,20
|11.724.195.766
|% 6,19
|
|SASA
|59,15
|4.992.750.144
|% -7,43
|
|KLSER
|53,50
|4.885.417.848
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.402.955.038
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.329.404.653
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.329.404.653
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,77
|2.864.742.031
|% 2,14
|
|ADESE
|1,89
|292.292.394
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,10
|1.917.475.533
|% 0,25
|
|FZLGY
|15,74
|1.698.977.390
|% 7,88
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9916
|27,0023
|% 0,33
|
|Euro
|29,7096
|29,7302
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3720
|34,5444
|% 0,46
|
|Frank
|30,7328
|30,9180
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1746
|7,2106
|% 0,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.058
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.533
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|-0,65
|