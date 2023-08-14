***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.08.2023 15:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 14.08.2023 tarihinde 15.08.2023 vadeli % 5,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185136
BIST
'
17:327.787
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 73,10
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3227,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1027
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3229,5059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1019
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:321.659,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.659,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:32
|COSMO
|123,20
|6.395.805
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.163.488
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.755.505
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|144.550.728
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,05
|290.840.897
|% -8,72
|
|SDTTR
|408,10
|4.092.618.469
|% -8,15
|
|DYOBY
|26,00
|119.049.122
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,29
|241.011.057
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.060.649.002
|% 9,98
|
|EREGL
|42,82
|11.492.547.863
|% 4,34
|
|THYAO
|261,20
|9.064.157.417
|% -1,69
|
|TUPRS
|115,00
|5.760.287.956
|% 3,60
|
|PETKM
|19,04
|5.265.767.787
|% 0,63
|
|ZOREN
|4,53
|2.577.599.679
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,86
|1.175.011.498
|% 1,85
|
|YKBNK
|15,88
|4.562.232.523
|% 0,76
|
|PETKM
|19,04
|5.265.767.787
|% 0,63
|
|EREGL
|42,82
|11.492.547.863
|% 4,34
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0383
|27,0681
|% 0,38
|
|Euro
|29,4958
|29,5059
|% -0,34
|
|Sterlin
|34,1340
|34,3052
|% 0,03
|
|Frank
|30,6433
|30,8279
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1900
|7,2260
|% 0,34
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-5,05
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,45
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.202
|14,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|-0,40
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47OSTIM
Yüzde 5.57 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 776, 411 adet işlem
-
17:46RYGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 292, 771 adet işlem
-
17:45TAVHL
Yüzde 4.87 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 292, 111 adet işlem
-
17:44GZNMI
Yüzde 7.38 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 446 adet işlem
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17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 0.17 ) 8, 393