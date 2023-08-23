***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.08.2023 14:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 23.08.2023 tarihinde 24.08.2023 vadeli % 5,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188605
BIST
'
16:287.778
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 7,01
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.731
En Yüksek
7.832
16:2827,2521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0669
|Açılış
|: 27,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
16:2829,5319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0481
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
16:281.672,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.672,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.672,68
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler16:28
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.621.396.731
|% 10,00
|
|EGSER
|8,91
|151.918.272
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|84.571.453
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|111.791.234
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.249.445
|% -9,98
|
|YGYO
|2,76
|118.872.017
|% -7,38
|
|EKIZ
|34,00
|2.923.808
|% -6,75
|
|EMNIS
|51,95
|984.322
|% -6,31
|
|TUPRS
|133,20
|7.482.591.790
|% -4,17
|
|THYAO
|247,30
|7.439.990.221
|% -2,98
|
|EREGL
|45,62
|7.153.980.198
|% 2,33
|
|ASTOR
|127,40
|6.674.389.379
|% -0,62
|
|EKGYO
|9,19
|5.688.551.520
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,19
|5.688.551.520
|% 3,26
|
|YKBNK
|15,70
|4.601.776.965
|% 1,55
|
|ISCTR
|17,11
|3.312.499.562
|% 4,90
|
|TTKOM
|26,22
|5.001.357.681
|% 9,98
|
|KATMR
|2,09
|412.299.104
|% 4,50
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1829
|27,2521
|% 0,25
|
|Euro
|29,4936
|29,5319
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,3168
|34,4889
|% -0,52
|
|Frank
|30,8216
|31,0073
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2331
|7,2694
|% 0,15
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|13,16
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,05
|
|Cumhuriyet
|11.482
|11.655
|64,00
|
|Tam
|11.231
|11.328
|9,00
|
|Yarım
|5.633
|5.681
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.808
|2.841
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,45
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-1,59
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43ULAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 13.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 872, 587 adet işlem
-
16:42GOLTS
Yüzde 9.78 oranında artışla 232.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 448, 578 adet işlem
-
16:41PRDGS
Yüzde 7.27 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 019, 176 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 16 artarak (% 0.19 ) 6, 867
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, ASGYO, IZENR, TETMT, EYGYO, EGSER, ADEL, KLSER, PCILT, RTALB