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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

28.08.2023 16:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 28.08.2023 tarihinde 29.08.2023 vadeli % 5,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189935


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Tam 10.962 11.043 -58,00  
Yarım 5.498 5.543 -29,00  
Çeyrek 2.740 2.771 -15,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,23 -0,02  
Gümüş Gr. 20,54 20,57 -0,10  
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