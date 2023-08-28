***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.08.2023 16:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 28.08.2023 tarihinde 29.08.2023 vadeli % 5,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189935
BIST
'
16:417.983
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 265,87
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4126,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0291
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4128,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1901
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:411.636,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.636,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:39
|IZENR
|44,66
|910.736.195
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.554.450
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|720.066.209
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.291.826
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.818.822
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.866.115
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.201.205.225
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|54,85
|10.557.234.728
|% 6,92
|
|THYAO
|253,60
|8.653.743.573
|% 6,55
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,50
|6.927.430.231
|% 8,85
|
|TUPRS
|142,30
|6.290.795.150
|% 6,59
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,98
|1.352.148.593
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,07
|4.585.457.293
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,64
|2.234.813.496
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,18
|856.207.823
|% 3,98
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5581
|26,5636
|% 0,11
|
|Euro
|28,7190
|28,7366
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,3274
|33,4945
|% 0,18
|
|Frank
|29,8970
|30,0771
|% 0,00
|
|Riyal
|7,0634
|7,0988
|% 0,17
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|1,51
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.634
|0,09
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.962
|11.043
|-58,00
|
|Yarım
|5.498
|5.543
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,54
|20,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,05
|
Seans Raporu
16:39
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
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16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
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16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
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16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
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16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem