***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.09.2023 15:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 06.09.2023 tarihinde 07.09.2023 vadeli % 5,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192128
BIST
'
16:368.223
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -13,38
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:3626,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0505
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,4038
16:3628,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0929
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,4686
16:361.658,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.658,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:36
|MIATK
|426,90
|532.211.353
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.040.499
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|728.690.486
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.601.090
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|43.702.258
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.168.110
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|392.661.743
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,94
|7.628.891.039
|% 6,34
|
|EREGL
|46,58
|7.282.678.146
|% 1,26
|
|IZENR
|74,00
|7.057.783.414
|% 3,06
|
|EKGYO
|9,29
|6.056.122.719
|% -1,59
|
|ISCTR
|24,44
|5.767.062.850
|% 3,65
|
|EKGYO
|9,29
|6.056.122.719
|% -1,59
|
|YKBNK
|17,08
|4.907.926.356
|% -0,35
|
|ISCTR
|24,44
|5.767.062.850
|% 3,65
|
|HALKB
|14,87
|2.939.190.781
|% 1,23
|
|ASELS
|40,94
|7.628.891.039
|% 6,34
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8086
|26,8203
|% 0,19
|
|Euro
|28,7965
|28,8141
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,5231
|33,6913
|% -0,00
|
|Frank
|29,9708
|30,1513
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1293
|7,1650
|% 0,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|1,35
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-16,00
|
|Tam
|11.024
|11.112
|-32,00
|
|Yarım
|5.529
|5.577
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.789
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,97
|-0,30
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-0,02
|
Seans Raporu
16:36
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16:51ISSEN
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887, 363 adet işlem
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16:50XU050
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