***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.09.2023 14:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 07.09.2023 tarihinde 08.09.2023 vadeli % 5,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192553
BIST
'
17:408.319
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 136,92
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.320
17:4026,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:4028,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:401.656,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.656,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:38
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.201.097
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.039.262
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.233.587
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|769.725.621
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|86.038.241
|% -9,97
|
|EREGL
|48,14
|8.967.358.066
|% 3,62
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ASELS
|42,16
|5.757.061.250
|% 2,38
|
|THYAO
|244,10
|5.051.617.936
|% -0,37
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|PETKM
|21,16
|4.817.034.709
|% 3,62
|
|YKBNK
|17,11
|3.858.722.530
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,86
|1.037.855.960
|% 0,62
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8294
|26,8345
|% 0,07
|
|Euro
|28,7598
|28,7775
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,3288
|33,4959
|% -0,30
|
|Frank
|29,8997
|30,0798
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1316
|7,1674
|% 0,07
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,88
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.511
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,33
|
Seans Raporu
17:38
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