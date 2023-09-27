***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.09.2023 15:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 27.09.2023 tarihinde 28.09.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Negatif ‘ dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197629
BIST
'
15:578.187
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -55,39
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
15:5727,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0663
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
15:5728,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0310
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
15:571.661,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.661,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.659,15
BIST En Aktif Hisseler15:55
|REEDR
|14,96
|911.926.303
|% 10,00
|
|IEYHO
|5,17
|298.290.088
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.134.980.733
|% 10,00
|
|VERUS
|196,90
|73.052.173
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|23.023.851
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|898.635.093
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|88.217.346
|% -9,99
|
|CMENT
|196,00
|1.798.616
|% -6,84
|
|SNKRN
|27,66
|2.573.123
|% -6,17
|
|KLKIM
|33,00
|449.329.514
|% -5,71
|
|THYAO
|228,80
|7.657.454.661
|% 0,57
|
|TUPRS
|163,00
|6.287.843.755
|% -3,95
|
|SASA
|48,56
|3.527.565.716
|% -3,75
|
|CIMSA
|311,10
|3.516.893.914
|% 2,27
|
|ISCTR
|24,88
|3.443.660.182
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,28
|1.604.717.308
|% -2,40
|
|EKGYO
|8,01
|2.105.712.084
|% -0,12
|
|KATMR
|2,44
|544.803.441
|% 6,09
|
|SKBNK
|6,56
|1.279.397.781
|% 0,92
|
|ADESE
|2,42
|465.048.985
|% -0,82
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3061
|27,3107
|% 0,25
|
|Euro
|28,8304
|28,8436
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,0603
|33,2261
|% 0,23
|
|Frank
|29,6328
|29,8113
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2600
|7,2964
|% 0,36
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-8,86
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|11.286
|11.457
|-52,00
|
|Tam
|11.059
|11.132
|-26,00
|
|Yarım
|5.546
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,97
|19,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|1,35
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 95, 611.00 milyon TL de
-
16:10OSMEN
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 243.60 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 180 adet işlem
-
16:09HEKTS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 526, 957 adet işlem
-
16:07ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 472 adet işlem
-
16:06ULKER
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 93.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 724, 752 adet işlem