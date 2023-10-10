***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.10.2023 15:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 10.10.2023 tarihinde 11.10.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203824
BIST
'
16:048.414
En Düşük
|Değişim
|: 2,70%
|| 220,85
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0427,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0592
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0429,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1213
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:041.652,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,25
|Açılış
|: 1.652,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:02
|BVSAN
|110,00
|536.594.456
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|399.078.856
|% 10,00
|
|POLTK
|9.020,00
|135.584.610
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|110.758.682
|% 10,00
|
|DOBUR
|71,50
|21.760.144
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|501.390.119
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|SUNTK
|71,15
|51.714.424
|% -3,72
|
|YKSLN
|15,21
|73.826.983
|% -3,24
|
|ASELS
|43,00
|4.815.835.824
|% -2,01
|
|THYAO
|232,30
|4.258.610.133
|% 2,24
|
|TUPRS
|148,60
|3.284.772.245
|% 0,47
|
|YKBNK
|19,27
|3.234.963.806
|% 4,05
|
|EREGL
|44,56
|3.146.584.358
|% 2,96
|
|ZOREN
|6,50
|3.070.832.969
|% 5,69
|
|KATMR
|3,17
|986.067.665
|% -1,55
|
|EKGYO
|8,36
|2.186.686.829
|% 2,08
|
|SKBNK
|7,51
|1.834.827.594
|% 8,06
|
|ODAS
|13,61
|2.935.039.648
|% 9,32
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7221
|27,7290
|% 0,22
|
|Euro
|29,3985
|29,4106
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8406
|34,0103
|% 0,17
|
|Frank
|30,4339
|30,6172
|% 0,06
|
|Riyal
|7,3693
|7,4063
|% 0,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-7,67
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|11.482
|11.656
|111,00
|
|Tam
|11.246
|11.334
|2,00
|
|Yarım
|5.640
|5.684
|1,00
|
|Çeyrek
|2.812
|2.842
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|87,83
|87,83
|-0,32
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem
-
16:15BJKAS
Yüzde 7.00 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 745, 533 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, GUBRF
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 58 artarak (% 2.14 ) 7, 295
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, QNBFB, CASA, BRMEN, SAYAS, TKNSA, BVSAN, BRSAN, SMART, FMIZP