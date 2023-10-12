***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.10.2023 15:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 12.10.2023 tarihinde 13.10.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204983
BIST
'
16:428.180
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -150,75
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.180
En Yüksek
8.471
16:4227,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0879
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:4229,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0644
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3102
16:421.673,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.673,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:40
|POLTK
|9.997,30
|100.858.745
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|207.908.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.240.061
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|224,70
|6.018.004.441
|% -2,35
|
|ASELS
|43,18
|5.722.615.656
|% 2,86
|
|TUPRS
|145,70
|4.613.931.413
|% 0,90
|
|EREGL
|43,60
|4.312.171.790
|% -1,18
|
|GESAN
|110,60
|4.256.192.998
|% 8,43
|
|EKGYO
|7,92
|2.821.381.359
|% -3,18
|
|ODAS
|13,44
|4.136.605.464
|% -0,44
|
|KATMR
|3,01
|916.228.473
|% -1,31
|
|ZOREN
|6,23
|1.793.324.778
|% 1,14
|
|YKBNK
|19,49
|4.249.286.770
|% 0,98
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7403
|27,7491
|% 0,32
|
|Euro
|29,3366
|29,3557
|% -0,22
|
|Sterlin
|33,8657
|34,0355
|% -0,34
|
|Frank
|30,5630
|30,7471
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3744
|7,4114
|% 0,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|6,90
|
|Cumhuriyet
|11.608
|11.784
|18,00
|
|Tam
|11.372
|11.452
|1,00
|
|Yarım
|5.704
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.843
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|0,15
|
|B. Petrol
|87,45
|87,45
|1,63
|