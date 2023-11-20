***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.11.2023 12:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 20.11.2023 tarihinde 21.11.2023 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218884
BIST
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13:327.961
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 107,22
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3228,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0836
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7613
En Düşük
28,6078
13:3231,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1252
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:321.828,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.827,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:29
|LIDFA
|8,47
|25.434.225
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.045.777
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|11.583.416
|% 10,00
|
|RODRG
|71,55
|23.284.035
|% 9,99
|
|KAYSE
|40,54
|330.114.647
|% 9,98
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|MIATK
|52,25
|1.553.308.686
|% -6,82
|
|MIATK
|52,25
|1.553.308.686
|% -6,82
|
|REEDR
|29,14
|1.101.596.542
|% -1,89
|
|PGSUS
|742,50
|802.038.533
|% 0,88
|
|ASTOR
|118,00
|623.016.361
|% 1,20
|
|KONTR
|273,25
|581.659.041
|% 1,58
|
|IHLGM
|1,85
|111.255.630
|% -6,57
|
|SEGYO
|5,52
|221.313.541
|% 9,74
|
|REEDR
|29,14
|1.101.596.542
|% -1,89
|
|QUAGR
|5,90
|199.487.637
|% 0,17
|
|ODAS
|11,27
|371.161.130
|% 1,35
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7221
|28,7947
|% 0,41
|
|Euro
|31,4394
|31,4509
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,7781
|35,9575
|% 0,43
|
|Frank
|32,4097
|32,6049
|% 0,51
|
|Riyal
|7,6456
|7,6839
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,53
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|903,02
|904,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,11
|1.059,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,21
|81,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.976,19
|1.976,41
|% 0,66
|