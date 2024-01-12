***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.01.2024 14:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 12.01.2024 tarihinde 16.01.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238975
BIST
'
16:478.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 160,62
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4730,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1091
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4732,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0489
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:471.988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,77
|Açılış
|: 1.988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:45
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.579.456
|% 9,96
|
|VRGYO
|27,82
|238.728.692
|% 9,96
|
|SEKUR
|26,28
|5.756.447
|% 9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|DIRIT
|11,13
|2.205.719
|% -6,47
|
|KRGYO
|37,04
|86.333.444
|% -6,46
|
|QNBFL
|900,00
|3.413.165
|% -6,15
|
|PGSUS
|721,50
|1.344.707.272
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|EKOS
|54,55
|1.038.889.390
|% 1,02
|
|ASTOR
|102,10
|1.034.888.701
|% 0,10
|
|YEOTK
|214,80
|804.811.710
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|AKFGY
|1,91
|127.084.678
|% 0,00
|
|ODAS
|8,56
|445.693.210
|% 0,23
|
|QUAGR
|3,90
|197.668.761
|% -2,01
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0889
|30,0944
|% 0,36
|
|Euro
|32,9638
|32,9733
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2785
|38,4705
|% 0,33
|
|Frank
|35,1670
|35,3789
|% 0,35
|
|Riyal
|8,0000
|8,0401
|% 0,33
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,30
|% 0,66
|
|Platin
|927,77
|929,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,84
|995,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,84
|79,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,19
|2.053,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:45
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-
17:00XU100
Endeks 8, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 96, 114.00 milyon TL de
-
17:00VKING
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 239 adet işlem
-
16:59TATEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 791, 734 adet işlem
-
16:58IZMDC
Yüzde 5.32 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 550, 143 adet işlem
-
16:57KZGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 372, 627 adet işlem