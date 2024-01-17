***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.01.2024 15:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 17.01.2024 tarihinde 18.01.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241060
BIST
'
16:058.026
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,85
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
16:0530,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0357
|Açılış
|: 30,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
16:0532,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0483
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
16:051.963,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.963,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MEGMT
|39,82
|1.621.525.262
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|75.436.881
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|53.631.666
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|515.053.303
|% 9,99
|
|AYCES
|924,50
|142.445.318
|% 9,99
|
|MTRKS
|44,80
|29.023.024
|% -32,12
|
|SEKUR
|27,08
|9.544.571
|% -8,20
|
|SNPAM
|103,00
|5.016.492
|% -6,36
|
|HATEK
|13,33
|36.266.920
|% -5,86
|
|AGROT
|15,32
|232.346.931
|% -5,43
|
|THYAO
|253,25
|6.055.017.416
|% 1,38
|
|ISCTR
|25,80
|4.372.571.770
|% 2,38
|
|AKBNK
|41,94
|2.421.714.061
|% 0,33
|
|YKBNK
|22,10
|2.136.035.900
|% -0,72
|
|EREGL
|43,50
|2.075.410.958
|% -1,81
|
|ISCTR
|25,80
|4.372.571.770
|% 2,38
|
|EKGYO
|8,57
|1.418.078.458
|% 2,15
|
|SKBNK
|5,14
|540.003.155
|% -1,15
|
|YKBNK
|22,10
|2.136.035.900
|% -0,72
|
|AKFGY
|1,87
|121.789.316
|% -1,58
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1316
|30,1382
|% 0,12
|
|Euro
|32,7917
|32,8083
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,0632
|38,2541
|% 0,40
|
|Frank
|34,7085
|34,9176
|% -0,28
|
|Riyal
|8,0148
|8,0550
|% 0,16
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|894,58
|896,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,73
|937,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,78
|76,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,63
|2.026,95
|% 0,66
|