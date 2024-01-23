***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.01.2024 11:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 23.01.2024 tarihinde 24.01.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242143
BIST
'
13:088.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 76,58
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.072
En Yüksek
8.146
13:0830,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
13:0832,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0280
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
13:081.972,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.973,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler13:06
|AVTUR
|9,90
|13.265.993
|% 10,00
|
|METUR
|7,82
|11.930.847
|% 9,99
|
|DOFER
|37,90
|108.428.890
|% 9,98
|
|YAYLA
|12,68
|54.445.497
|% 9,97
|
|BINHO
|435,50
|573.852.358
|% 9,97
|
|BAYRK
|25,66
|27.992.648
|% -9,96
|
|ULAS
|21,50
|12.560.289
|% -7,33
|
|VKFYO
|32,96
|34.970.872
|% -6,42
|
|QNBFB
|257,75
|1.805.466
|% -5,59
|
|CMENT
|186,10
|1.612.614
|% -4,91
|
|YKBNK
|21,54
|3.000.552.489
|% -3,06
|
|THYAO
|253,00
|2.618.358.651
|% 1,10
|
|AKBNK
|39,20
|2.439.001.460
|% -2,15
|
|ISCTR
|24,48
|2.252.660.594
|% -2,16
|
|EKGYO
|9,69
|1.905.637.981
|% 2,32
|
|EKGYO
|9,69
|1.905.637.981
|% 2,32
|
|YKBNK
|21,54
|3.000.552.489
|% -3,06
|
|KATMR
|2,24
|263.806.754
|% 0,90
|
|AKFGY
|1,95
|179.128.238
|% 2,09
|
|ISCTR
|24,48
|2.252.660.594
|% -2,16
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2756
|30,2799
|% 0,08
|
|Euro
|32,9832
|32,9902
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,4235
|38,6162
|% 0,23
|
|Frank
|34,7408
|34,9501
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0487
|8,0891
|% 0,07
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|902,82
|904,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|932,63
|938,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,48
|79,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,16
|2.027,47
|% 0,66
|