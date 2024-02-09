***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.02.2024 15:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 09.02.2024 tarihinde 12.02.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248508
BIST
'
17:159.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 51,42
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.035
17:1530,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0932
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
17:1533,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0494
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
17:152.002,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,82
|Açılış
|: 2.002,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BNTAS
|12,43
|202.915.308
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|289.608.754
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|96.500.685
|% 10,00
|
|MARBL
|22,02
|584.714.353
|% 9,99
|
|UFUK
|142,00
|8.535.940
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|MARKA
|80,05
|23.553.832
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|178.038.585
|% -9,94
|
|KRGYO
|28,72
|533.286.294
|% -9,80
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|THYAO
|287,50
|5.949.568.691
|% 0,26
|
|GUBRF
|165,60
|4.998.688.613
|% 4,81
|
|EREGL
|46,30
|4.878.949.087
|% 1,80
|
|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|ASELS
|52,40
|3.925.197.295
|% 2,04
|
|EKGYO
|10,51
|3.379.938.363
|% 1,84
|
|TSPOR
|1,77
|510.813.055
|% 4,12
|
|QUAGR
|4,28
|1.048.379.694
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|YKBNK
|22,66
|3.320.842.016
|% 0,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6788
|30,6840
|% 0,30
|
|Euro
|33,0911
|33,1000
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,6420
|38,8358
|% 0,41
|
|Frank
|34,9634
|35,1740
|% 0,28
|
|Riyal
|8,1564
|8,1973
|% 0,24
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|878,38
|879,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|877,29
|880,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,79
|81,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,38
|2.025,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28SEGYO
Yüzde 6.13 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 791, 119 adet işlem
-
17:27ICUGS
Yüzde 6.67 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 869 adet işlem
-
17:26KIMMR
Yüzde 4.37 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 207, 150 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 46 artarak (% 0.75 ) 9, 560
-
17:25XU100
Endeks 9, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 465.00 milyon TL de