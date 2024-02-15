***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.02.2024 15:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 15.02.2024 tarihinde 16.02.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249791
BIST
'
16:489.263
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 190,85
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:4830,7305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0128
|Açılış
|: 30,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:4833,2129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1991
|Açılış
|: 33,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:481.979,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,67
|Açılış
|: 1.979,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:48
|HUBVC
|14,97
|79.771.193
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.488.527
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.637.484
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.884.149
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,68
|131.585.061
|% -7,22
|
|MARBL
|24,02
|529.983.125
|% -6,39
|
|PEKGY
|32,60
|186.719.436
|% -6,16
|
|UFUK
|156,90
|10.748.901
|% -4,62
|
|AYDEM
|26,98
|153.460.417
|% -4,39
|
|THYAO
|286,75
|11.609.706.720
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.333.735.802
|% 9,96
|
|GUBRF
|217,80
|8.774.143.905
|% 5,83
|
|ISCTR
|28,06
|6.882.942.231
|% 0,86
|
|EREGL
|47,10
|5.373.136.123
|% 1,07
|
|EKGYO
|10,52
|2.884.212.814
|% 1,15
|
|ISCTR
|28,06
|6.882.942.231
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|9.333.735.802
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,76
|1.016.043.047
|% 2,81
|
|ZOREN
|5,33
|1.043.220.405
|% 1,72
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7244
|30,7305
|% -0,04
|
|Euro
|33,1931
|33,2129
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,5132
|38,7064
|% 0,02
|
|Frank
|34,7543
|34,9637
|% 0,53
|
|Riyal
|8,1718
|8,2128
|% -0,05
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|897,89
|901,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,53
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,90
|2.002,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:02GLRYH
Yüzde 8.31 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 184, 236 adet işlem
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17:01EYGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 12.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 854, 645 adet işlem
-
17:00NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 586, 146 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 211, 82 artarak (% 2.20 ) 9, 848
-
16:59XU100
Endeks 9, 265 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 124, 700.00 milyon TL de