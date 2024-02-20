***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.02.2024 14:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 20.02.2024 tarihinde 21.02.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250772
BIST
'
16:109.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,36
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.350
16:1030,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0677
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1033,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1444
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:102.014,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,40
|Açılış
|: 2.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:09
|YAPRK
|385,00
|291.893.818
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.633.765.822
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|42.520.432
|% 9,98
|
|ETYAT
|16,18
|60.270.400
|% -9,96
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,88
|88.928.499
|% -6,57
|
|AVTUR
|11,82
|48.716.603
|% -4,98
|
|TURSG
|52,30
|382.494.186
|% -4,91
|
|THYAO
|282,25
|7.955.216.131
|% 1,35
|
|ISCTR
|28,38
|5.233.176.156
|% 3,65
|
|GUBRF
|204,80
|4.556.787.164
|% 3,59
|
|EREGL
|48,68
|4.263.043.141
|% 0,75
|
|AKBNK
|43,42
|4.245.397.521
|% 4,53
|
|ZOREN
|5,95
|2.584.095.293
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,38
|5.233.176.156
|% 3,65
|
|EKGYO
|10,63
|1.689.134.374
|% 1,05
|
|YKBNK
|24,48
|3.304.029.766
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,42
|282.014.765
|% 0,83
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9002
|30,9048
|% 0,21
|
|Euro
|33,4138
|33,4212
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,8381
|39,0329
|% 0,27
|
|Frank
|34,8955
|35,1057
|% 0,25
|
|Riyal
|8,2200
|8,2612
|% 0,27
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|908,76
|911,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,34
|975,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,88
|2.028,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:23HUBVC
Yüzde 9.76 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 070 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, OYAKC, AKBNK
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 1.69 ) 8, 193
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, SODSN, BRKVY, EUKYO, DOBUR, MIATK, KERVN, AGYO, KAPLM, YAPRK
-
16:22
KERVN, UFUK, KLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında