***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.02.2024 14:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 29.02.2024 tarihinde 01.03.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252985
BIST
'
15:249.175
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 112,14
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.196
15:2431,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0271
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:2433,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0829
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
15:242.036,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,09
|Açılış
|: 2.036,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ISYAT
|12,10
|59.218.313
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.489.328
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|83.022.919
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|ATATP
|162,20
|762.631.155
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|697.595.976
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|KARTN
|114,80
|373.209.063
|% -7,12
|
|PKENT
|367,50
|259.355.530
|% -6,43
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|THYAO
|280,50
|5.756.052.127
|% 1,63
|
|PGSUS
|865,00
|5.170.216.791
|% 1,11
|
|MIATK
|75,45
|3.486.263.158
|% 5,89
|
|GUBRF
|197,60
|3.389.058.460
|% 8,33
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,03
|1.605.388.647
|% 0,64
|
|EKGYO
|11,46
|1.621.100.842
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,16
|2.289.434.371
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,47
|502.575.589
|% 0,74
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2245
|31,2280
|% 0,08
|
|Euro
|33,9138
|33,9338
|% 0,24
|
|Sterlin
|39,3535
|39,5508
|% -0,08
|
|Frank
|35,3179
|35,5306
|% -0,15
|
|Riyal
|8,3004
|8,3421
|% 0,07
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|879,66
|885,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,72
|939,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,38
|2.029,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:23
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15:37MOBTL
Yüzde 4.57 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 262, 344 adet işlem
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15:36CRFSA
Yüzde 7.53 oranında artışla 151.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 168 adet işlem
-
15:35EMNIS
Yüzde 9.00 oranında artışla 196.20 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 937 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 9, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 84, 357.00 milyon TL de
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15:34KONYA
Yüzde 6.78 oranında artışla 9, 612.50 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 144 adet işlem