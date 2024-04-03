***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.04.2024 15:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 03.04.2024 tarihinde 04.04.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266317
BIST
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15:428.955
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -85,40
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4231,9405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1065
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4234,4611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0885
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:422.333,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -17,45
|Açılış
|: 2.332,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PATEK
|117,70
|653.171.395
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.473.441.518
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|116.686.664
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.303.023
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.528.618
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|297,25
|8.116.199.554
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|SAHOL
|81,45
|2.939.435.668
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,80
|2.668.882.997
|% -6,83
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,03
|775.246.613
|% 0,89
|
|YKBNK
|27,80
|2.322.473.095
|% -4,20
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9354
|31,9396
|% -0,34
|
|Euro
|34,4470
|34,4561
|% -0,27
|
|Sterlin
|39,9778
|40,1782
|% -1,43
|
|Frank
|34,9803
|35,1556
|% -1,50
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,42
|26,45
|% 0,66
|
|Platin
|927,27
|928,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,28
|1.008,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,73
|89,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.270,59
|2.270,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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15:55DAGHL
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 17.41 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 080 adet işlem
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15:54HDFGS
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 422, 087 adet işlem
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15:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KONTR, TOASO
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15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 84 kaybederek (% -0.97 ) 7, 924
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15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, JANTS, ODINE, AKENR, YAYLA, BIGCH, PATEK, KSTUR, SRVGY