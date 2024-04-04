***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.04.2024 14:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 04.04.2024 tarihinde 05.04.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267045
BIST
'
17:339.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,94%
|| 173,41
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:3331,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:3334,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:332.354,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,78
|Açılış
|: 2.354,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:33
|SEKUR
|14,74
|46.024.007
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.292.920
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.764.833
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|PATEK
|106,90
|1.158.006.175
|% -9,18
|
|ALVES
|53,75
|515.731.168
|% -8,90
|
|THYAO
|292,50
|21.381.904.433
|% -2,50
|
|ISCTR
|12,31
|8.279.719.549
|% 5,76
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|YKBNK
|28,46
|5.501.175.996
|% 3,27
|
|AKBNK
|51,55
|4.147.206.761
|% 4,69
|
|ISCTR
|12,31
|8.279.719.549
|% 5,76
|
|ZOREN
|5,32
|1.079.881.413
|% -1,48
|
|YKBNK
|28,46
|5.501.175.996
|% 3,27
|
|EKGYO
|9,28
|1.316.001.077
|% 3,11
|
|AKENR
|16,34
|2.269.606.101
|% -3,26
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0998
|40,3008
|% -0,54
|
|Frank
|34,9624
|35,1376
|% -0,94
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,72
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,99
|27,02
|% 0,66
|
|Platin
|941,41
|942,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,45
|1.039,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,33
|89,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,76
|2.294,06
|% 0,66
|