***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.04.2024 14:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 08.04.2024 tarihinde 15.04.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270175
BIST
'
16:379.750
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 130,89
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:3732,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0997
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:3735,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2779
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:372.407,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,03
|Açılış
|: 2.407,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ENTRA
|13,31
|19.672.659
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|422.973.493
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.041.941
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.069.752
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.263.400
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.060.689
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.305.766.237
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|179,00
|292.036.520
|% -4,79
|
|THYAO
|308,75
|8.902.847.919
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,86
|4.538.376.684
|% 0,78
|
|TUPRS
|181,30
|3.344.274.331
|% 0,89
|
|VAKBN
|17,34
|3.120.055.813
|% 4,21
|
|YKBNK
|30,68
|3.006.550.714
|% 1,59
|
|ISCTR
|12,86
|4.538.376.684
|% 0,78
|
|VAKBN
|17,34
|3.120.055.813
|% 4,21
|
|ZOREN
|5,81
|981.961.627
|% 1,04
|
|EKGYO
|10,44
|1.669.198.864
|% 5,67
|
|HALKB
|16,55
|2.424.691.442
|% 9,97
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0956
|32,1155
|% 0,31
|
|Euro
|34,9773
|35,0304
|% 0,80
|
|Sterlin
|40,6134
|40,8170
|% 0,71
|
|Frank
|35,5006
|35,6785
|% 0,35
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,65
|27,68
|% 0,66
|
|Platin
|957,35
|959,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,34
|1.049,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,84
|90,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.332,76
|2.333,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52DYOBY
Yüzde 4.53 oranında artışla 43.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 200, 074 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 11 artarak (% 0.52 ) 10, 529
-
16:51XU100
Endeks 9, 751 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 84, 191.00 milyon TL de
-
16:51PATEK
Yüzde 5.67 oranında artışla 111.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 528, 314 adet işlem
-
16:50CMENT
Yüzde 8.96 oranında artışla 620.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 911 adet işlem