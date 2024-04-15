***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.04.2024 14:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 15.04.2024 tarihinde 16.04.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271852
BIST
'
16:259.741
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -73,01
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:2532,4119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0554
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:2534,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1097
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:252.451,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,23
|Açılış
|: 2.450,94
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:25
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|988.116.229
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.061.506
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.844.743
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.184.251
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,90
|34.084.093
|% -6,99
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,25
|9.236.432.642
|% -2,59
|
|ISCTR
|12,82
|4.428.159.133
|% -0,16
|
|YKBNK
|31,82
|4.394.142.331
|% 0,82
|
|TUPRS
|185,90
|4.183.141.322
|% -1,33
|
|AKBNK
|58,00
|3.390.052.052
|% 2,29
|
|ZOREN
|5,88
|2.134.990.590
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,82
|4.428.159.133
|% -0,16
|
|ODAS
|9,63
|1.674.602.540
|% 4,11
|
|EKGYO
|10,89
|1.631.315.530
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,82
|4.394.142.331
|% 0,82
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4057
|32,4077
|% 0,16
|
|Euro
|34,5201
|34,5301
|% 0,29
|
|Sterlin
|40,3964
|40,5988
|% 0,11
|
|Frank
|35,4203
|35,5979
|% -0,09
|
|Riyal
|8,6292
|8,6724
|% -0,13
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,64
|28,68
|% 0,66
|
|Platin
|967,89
|969,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,29
|1.032,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,70
|89,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.353,74
|2.354,17
|% 0,66
|