***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.04.2024 14:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
"İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 16.04.2024 tarihinde 17.04.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272728
BIST
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14:319.610
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -69,84
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:3132,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0889
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:3134,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1266
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6364
En Düşük
34,3902
14:312.476,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,21
|Açılış
|: 2.476,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:29
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.069.313
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,10
|234.906.706
|% 8,03
|
|MAGEN
|17,79
|380.345.316
|% 6,53
|
|GRNYO
|11,61
|13.554.930
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|542.889.116
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,35
|5.951.501.971
|% -4,66
|
|THYAO
|296,75
|4.981.630.577
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,22
|3.135.832.226
|% -4,37
|
|TUPRS
|187,70
|3.052.176.907
|% 2,57
|
|ISCTR
|12,23
|2.972.568.806
|% -3,78
|
|ENTRA
|15,35
|5.951.501.971
|% -4,66
|
|ISCTR
|12,23
|2.972.568.806
|% -3,78
|
|ZOREN
|5,72
|1.251.634.662
|% -2,72
|
|YKBNK
|30,22
|3.135.832.226
|% -4,37
|
|KOZAL
|25,00
|2.541.795.765
|% 2,04
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4913
|32,5013
|% 0,28
|
|Euro
|34,5958
|34,6109
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,4002
|40,6027
|% 0,32
|
|Frank
|35,5407
|35,7189
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,29
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|967,36
|969,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,10
|1.020,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,89
|89,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.372,58
|2.372,95
|% 0,66
|