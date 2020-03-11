GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 09:58
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-568.021.436 704.946.899
Net Dönem Karı (Zararı)
343.110.452 302.769.168
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-356.108.856 -266.821.145
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -344.570.889 -216.429.174
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.537.967 -50.391.971
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-899.593.921 452.569.702
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-214.942.601 48.881.678
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.837.224 -870.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-686.488.544 404.558.782
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-912.592.325 488.517.725
Alınan Faiz
10 344.570.889 216.429.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.385.978 -730.516.332
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.044.448.715 22.555.353.108
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.653.062.737 -23.285.869.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.635.458 -25.569.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.635.458 -25.569.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.996.728 281.566.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.361.270 255.996.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.361.270 255.996.728
Ters Repo Alacakları
242.123.186 27.180.585
Finansal Varlıklar
6 2.021.454.191 1.323.427.680
TOPLAM VARLIKLAR
2.342.938.647 1.606.604.993
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.686.797 2.849.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.686.797 2.849.573
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.338.251.850 1.603.755.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.603.755.420 2.031.502.584
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
343.110.452 302.769.168
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.044.448.715 22.555.353.108
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-19.653.062.737 -23.285.869.440
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 2.338.251.850 1.603.755.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 344.570.889 216.429.174
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 33.626.938 56.935.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.537.967 50.391.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.498.780 23.766.459
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
391.234.574 347.523.084
Yönetim Ücretleri
-45.515.772 -42.129.030
Saklama Ücretleri
-1.592.952 -1.744.722
Denetim Ücretleri
-21.958 -20.804
Kurul Ücretleri
-353.488 -410.051
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -610.542 -426.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -29.410 -22.466
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.124.122 -44.753.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
343.110.452 302.769.168
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
343.110.452 302.769.168
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
343.110.452 302.769.168



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826795


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55100.416
Değişim :  -0,64% |  -646,10
Açılış :  100.416  
Önceki Kapanış :  101.063  
En Yüksek
100.416 En Düşük
100.416
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TCELL 13,37 122.353.903 % 0,00  
PETKM 3,34 205.254.366 % 0,00  
TDGYO 1,68 5.758.909 % 0,00  
VKGYO 2,16 19.170.845 % 0,00  
ADESE 1,25 98.721.790 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9194 7,9591 % -0,10  
Frank 6,5575 6,5970 % 0,52  
Riyal 1,6317 1,6399 % -0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 13,66  
Altın Gr. 328 329 1,98  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,04 17,06 0,16  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,02  
B. Petrol 37,87 37,87 0,65  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru