***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 09:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-568.021.436 704.946.899
Net Dönem Karı (Zararı)
343.110.452 302.769.168
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-356.108.856 -266.821.145
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -344.570.889 -216.429.174
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.537.967 -50.391.971
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-899.593.921 452.569.702
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-214.942.601 48.881.678
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.837.224 -870.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-686.488.544 404.558.782
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-912.592.325 488.517.725
Alınan Faiz
10 344.570.889 216.429.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.385.978 -730.516.332
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.044.448.715 22.555.353.108
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.653.062.737 -23.285.869.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.635.458 -25.569.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.635.458 -25.569.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.996.728 281.566.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.361.270 255.996.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.361.270 255.996.728
Ters Repo Alacakları
242.123.186 27.180.585
Finansal Varlıklar
6 2.021.454.191 1.323.427.680
TOPLAM VARLIKLAR
2.342.938.647 1.606.604.993
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.686.797 2.849.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.686.797 2.849.573
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.338.251.850 1.603.755.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.603.755.420 2.031.502.584
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
343.110.452 302.769.168
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.044.448.715 22.555.353.108
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-19.653.062.737 -23.285.869.440
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 2.338.251.850 1.603.755.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 344.570.889 216.429.174
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 33.626.938 56.935.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.537.967 50.391.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.498.780 23.766.459
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
391.234.574 347.523.084
Yönetim Ücretleri
-45.515.772 -42.129.030
Saklama Ücretleri
-1.592.952 -1.744.722
Denetim Ücretleri
-21.958 -20.804
Kurul Ücretleri
-353.488 -410.051
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -610.542 -426.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -29.410 -22.466
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.124.122 -44.753.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
343.110.452 302.769.168
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
343.110.452 302.769.168
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
343.110.452 302.769.168
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826795
BIST