***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-568.021.436 704.946.899Net Dönem Karı (Zararı)343.110.452 302.769.168NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-356.108.856 -266.821.145Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -344.570.889 -216.429.174Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.537.967 -50.391.971İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-899.593.921 452.569.702Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-214.942.601 48.881.678Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.837.224 -870.758İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-686.488.544 404.558.782FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-912.592.325 488.517.725Alınan Faiz10 344.570.889 216.429.174FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI391.385.978 -730.516.332Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.044.448.715 22.555.353.108Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-19.653.062.737 -23.285.869.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-176.635.458 -25.569.433NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-176.635.458 -25.569.433DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ255.996.728 281.566.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ79.361.270 255.996.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 79.361.270 255.996.728Ters Repo Alacakları242.123.186 27.180.585Finansal Varlıklar6 2.021.454.191 1.323.427.680TOPLAM VARLIKLAR2.342.938.647 1.606.604.993YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.686.797 2.849.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.686.797 2.849.573TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.338.251.850 1.603.755.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.603.755.420 2.031.502.584Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)343.110.452 302.769.168Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.044.448.715 22.555.353.108Katılma Payı İade Tutarı (-)-19.653.062.737 -23.285.869.440TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 2.338.251.850 1.603.755.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 344.570.889 216.429.174Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 33.626.938 56.935.480Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11.537.967 50.391.971Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.498.780 23.766.459ESAS FAALİYET GELİRLERİ391.234.574 347.523.084Yönetim Ücretleri-45.515.772 -42.129.030Saklama Ücretleri-1.592.952 -1.744.722Denetim Ücretleri-21.958 -20.804Kurul Ücretleri-353.488 -410.051Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -610.542 -426.843Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -29.410 -22.466ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-48.124.122 -44.753.916ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)343.110.452 302.769.168NET DÖNEM KARI (ZARARI)343.110.452 302.769.168DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)343.110.452 302.769.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826795BIST