***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 09:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.834.195 -11.777.923
Net Dönem Karı (Zararı)
9.294.380 -7.482.207
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.132.268 5.396.695
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.363.104 -1.463.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.769.164 6.860.088
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.359.411 -11.155.804
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
103.530 105.615
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 401.574 13.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.864.515 -11.274.929
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.197.299 -13.241.316
Alınan Temettü
827.445 1.127.156
Alınan Faiz
11 535.659 336.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.254.276 11.779.350
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.270.221 22.635.869
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.015.945 -10.856.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.420.081 1.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.420.081 1.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.312 4.885
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.426.393 6.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.426.393 6.312
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 373.545 577.725
Ters Repo Alacakları
875.534
Takas Alacakları
8 976.184
Finansal Varlıklar
6 39.293.612 24.659.933
TOPLAM VARLIKLAR
42.069.734 26.119.504
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 477.360 75.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
477.360 75.786
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.592.374 26.043.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.043.718 21.746.576
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.294.380 -7.482.207
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.270.221 22.635.869
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.015.945 -10.856.520
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 41.592.374 26.043.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 535.659 336.237
Temettü Gelirleri
11 827.445 1.127.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.287.270 -1.059.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.769.164 -6.860.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
66.218 48.125
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.485.756 -6.407.669
Yönetim Ücretleri
4 -1.025.136 -941.436
Saklama Ücretleri
-19.834 -14.882
Denetim Ücretleri
-3.660 -3.482
Kurul Ücretleri
-5.722 -5.647
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -123.212 -100.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -13.812 -8.759
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.191.376 -1.074.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.294.380 -7.482.207
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.294.380 -7.482.207
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.294.380 -7.482.207
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826796
BIST