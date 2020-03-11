***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.834.195 -11.777.923Net Dönem Karı (Zararı)9.294.380 -7.482.207NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.132.268 5.396.695Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.363.104 -1.463.393Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.769.164 6.860.088İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.359.411 -11.155.804Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler103.530 105.615Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 401.574 13.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.864.515 -11.274.929FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.197.299 -13.241.316Alınan Temettü827.445 1.127.156Alınan Faiz11 535.659 336.237FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.254.276 11.779.350Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit21.270.221 22.635.869Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.015.945 -10.856.519YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.420.081 1.427NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.420.081 1.427DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.312 4.885DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.426.393 6.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.426.393 6.312Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 373.545 577.725Ters Repo Alacakları875.534Takas Alacakları8 976.184Finansal Varlıklar6 39.293.612 24.659.933TOPLAM VARLIKLAR42.069.734 26.119.504YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 477.360 75.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)477.360 75.786TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)41.592.374 26.043.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)26.043.718 21.746.576Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.294.380 -7.482.207Katılma Payı İhraç Tutarı (+)21.270.221 22.635.869Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.015.945 -10.856.520TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 41.592.374 26.043.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 535.659 336.237Temettü Gelirleri11 827.445 1.127.156Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.287.270 -1.059.099Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.769.164 -6.860.088Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler66.218 48.125ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.485.756 -6.407.669Yönetim Ücretleri4 -1.025.136 -941.436Saklama Ücretleri-19.834 -14.882Denetim Ücretleri-3.660 -3.482Kurul Ücretleri-5.722 -5.647Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -123.212 -100.332Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -13.812 -8.759ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.191.376 -1.074.538ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.294.380 -7.482.207NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.294.380 -7.482.207DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.294.380 -7.482.207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826796BIST