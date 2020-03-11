***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









46.633 49.063Alınan Faiz10 85.872 57.573FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.829.556 -204.885Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10.606.329 31.139.503Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-13.435.885 -31.344.388YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-369.663 102.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-369.663 102.069DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ444.623 342.553DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.960 444.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 74.960 444.623Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 100.345Ters Repo Alacakları8 1.605.491 17.008Takas Alacakları4 312.800 49.063Diğer Alacaklar46.858Finansal Varlıklar10.606.329 31.139.503Katılma Payı İade Tutarı (-)-13.435.885 -31.344.387TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 12.263.114 13.054.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 85.872 57.573Temettü Gelirleri46.633 49.063Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.541.403 2.834.297Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar875.863 -175.404Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.807ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.549.771 2.792.336Yönetim Ücretleri-408.826 -473.457Saklama Ücretleri-65.046 -39.975Denetim Ücretleri-3.660 -3.467Kurul Ücretleri-2.799 -3.115Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -16.920 -23.368Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -14.590 -6.496ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-511.841 -549.878ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.037.930 2.242.458NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.037.930 2.242.458DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.037.930 2.242.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826797BIST