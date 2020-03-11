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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 09:59
GÜNCEL HABERLER


46.633 49.063
Alınan Faiz
10 85.872 57.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.829.556 -204.885
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.606.329 31.139.503
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.435.885 -31.344.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-369.663 102.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-369.663 102.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
444.623 342.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.960 444.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 74.960 444.623
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 100.345
Ters Repo Alacakları
8 1.605.491 17.008
Takas Alacakları
4 312.800 49.063
Diğer Alacaklar
46.858
Finansal Varlıklar
10.606.329 31.139.503
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.435.885 -31.344.387
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 12.263.114 13.054.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 85.872 57.573
Temettü Gelirleri
46.633 49.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.541.403 2.834.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
875.863 -175.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.807
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.549.771 2.792.336
Yönetim Ücretleri
-408.826 -473.457
Saklama Ücretleri
-65.046 -39.975
Denetim Ücretleri
-3.660 -3.467
Kurul Ücretleri
-2.799 -3.115
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.920 -23.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -14.590 -6.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-511.841 -549.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.037.930 2.242.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.037.930 2.242.458
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.037.930 2.242.458



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826797


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Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,04 17,06 0,16  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,02  
B. Petrol 37,87 37,87 0,65  
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