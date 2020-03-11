***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.036.425 139.083.605Net Dönem Karı (Zararı)17.863.826 29.720.431NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.812.744 -27.336.900Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -20.182.454 -21.956.332Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.369.710 -5.380.568İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.197.111 114.743.742Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.899.349 -7.462.618Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -698.093 5.564.184İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.400.331 116.642.176FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.146.029 117.127.273Alınan Faiz11 20.182.454 21.956.332FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.036.876 -159.768.210Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit23.709.314 234.496.120Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-34.746.190 -394.264.330YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-451 -20.684.605NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-451 -20.684.605DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.977 20.690.582DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.526 5.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.526 5.977Ters Repo Alacakları8 13.866.285 3.517.450Takas Alacakları5.345.464Diğer Alacaklar4.895.978Finansal Varlıklar6 92.611.227 96.381.268TOPLAM VARLIKLAR111.379.016 105.250.159YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 4.922.004 5.620.097TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)106.457.012 99.630.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)99.630.062 229.677.841Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.863.826 29.720.431Katılma Payı İhraç Tutarı (+)23.709.314 234.496.120Katılma Payı İade Tutarı (-)-34.746.190 -394.264.330TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 106.457.012 99.630.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 20.182.454 21.956.332Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 349.915 -3.309.266Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.369.710 5.380.568Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler754 6.255.454ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.163.413 30.283.088Yönetim Ücretleri4 -178.407 -366.049Saklama Ücretleri-64.608 -128.230Denetim Ücretleri-3.221 -3.052Kurul Ücretleri-17.722 -39.068Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -22.370 -11.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -13.259 -14.755ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-299.587 -562.657ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.863.826 29.720.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.863.826 29.720.431DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.863.826 29.720.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826799BIST