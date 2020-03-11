***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.036.425 139.083.605
Net Dönem Karı (Zararı)
17.863.826 29.720.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.812.744 -27.336.900
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.182.454 -21.956.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.369.710 -5.380.568
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.197.111 114.743.742
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.899.349 -7.462.618
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -698.093 5.564.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.400.331 116.642.176
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.146.029 117.127.273
Alınan Faiz
11 20.182.454 21.956.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.036.876 -159.768.210
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
23.709.314 234.496.120
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-34.746.190 -394.264.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-451 -20.684.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-451 -20.684.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.977 20.690.582
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.526 5.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.526 5.977
Ters Repo Alacakları
8 13.866.285 3.517.450
Takas Alacakları
5.345.464
Diğer Alacaklar
4.895.978
Finansal Varlıklar
6 92.611.227 96.381.268
TOPLAM VARLIKLAR
111.379.016 105.250.159
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 4.922.004 5.620.097
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.457.012 99.630.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
99.630.062 229.677.841
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.863.826 29.720.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
23.709.314 234.496.120
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.746.190 -394.264.330
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 106.457.012 99.630.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 20.182.454 21.956.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 349.915 -3.309.266
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.369.710 5.380.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
754 6.255.454
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.163.413 30.283.088
Yönetim Ücretleri
4 -178.407 -366.049
Saklama Ücretleri
-64.608 -128.230
Denetim Ücretleri
-3.221 -3.052
Kurul Ücretleri
-17.722 -39.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -22.370 -11.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -13.259 -14.755
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-299.587 -562.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.863.826 29.720.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.863.826 29.720.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.863.826 29.720.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826799
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