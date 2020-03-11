***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.155.441 625.732Net Dönem Karı (Zararı)1.366.802 -92.566NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.501.935 -31.189Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -583.546 -446.943Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-918.389 415.754İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.603.854 302.544Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.568.727 67.685Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 14.956 -3.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.050.083 237.865FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.738.987 178.789Alınan Temettü60.950 57.557Alınan Faiz11 522.596 389.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.669.660 -810.525Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15.216.892 6.169.832Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-10.547.232 -6.980.357YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-485.781 -184.793NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-485.781 -184.793DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ488.440 673.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.659 488.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.659 488.440Ters Repo Alacakları8 2.754.819 186.092Finansal Varlıklar6 7.594.045 3.625.573TOPLAM VARLIKLAR10.351.523 4.300.105YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 31.205 16.248TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.205 16.248TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.320.318 4.283.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.283.857 5.186.948Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.366.802 -92.566Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.216.892 6.169.832Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.547.233 -6.980.357TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 10.320.318 4.283.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 522.596 389.386Temettü Gelirleri11 60.950 57.557Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 42.796 4.549Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar918.389 -415.754Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.436 51.801ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.559.167