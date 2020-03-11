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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 10:00
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.155.441 625.732
Net Dönem Karı (Zararı)
1.366.802 -92.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.501.935 -31.189
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -583.546 -446.943
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-918.389 415.754
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.603.854 302.544
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.568.727 67.685
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 14.956 -3.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.050.083 237.865
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.738.987 178.789
Alınan Temettü
60.950 57.557
Alınan Faiz
11 522.596 389.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.669.660 -810.525
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.216.892 6.169.832
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.547.232 -6.980.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-485.781 -184.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-485.781 -184.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
488.440 673.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.659 488.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.659 488.440
Ters Repo Alacakları
8 2.754.819 186.092
Finansal Varlıklar
6 7.594.045 3.625.573
TOPLAM VARLIKLAR
10.351.523 4.300.105
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 31.205 16.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.205 16.248
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.320.318 4.283.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.283.857 5.186.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.366.802 -92.566
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.216.892 6.169.832
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.547.233 -6.980.357
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 10.320.318 4.283.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 522.596 389.386
Temettü Gelirleri
11 60.950 57.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 42.796 4.549
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
918.389 -415.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.436 51.801
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.559.167



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Riyal 1,6326 1,6408 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 13,15  
Altın Gr. 328 329 1,98  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,04 17,08 0,18  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,02  
B. Petrol 37,91 37,91 0,69  
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