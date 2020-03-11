***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.841.287 -2.137.312
Net Dönem Karı (Zararı)
7.391.248 2.708.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.767.427 3.632.251
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -741.299 -908.530
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.026.128 4.540.781
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.476.167 -9.387.063
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.401.936 1.395.292
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.065.069 198.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.813.034 -10.981.220
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.099.988 -3.045.842
Alınan Temettü
612.708 783.917
Alınan Faiz
11 128.591 124.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.462.658 2.475.412
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.763.070 67.038.229
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-21.225.728 -64.562.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.629 338.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.629 338.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
529.359 191.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
907.988 529.359
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 907.988 529.359
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 107.237 81.761
Ters Repo Alacakları
2.440.697 61.030
Takas Alacakları
4.205
Diğer Alacaklar
5 998
Finansal Varlıklar
6 26.903.441 22.690.347
TOPLAM VARLIKLAR
30.360.361 23.366.702
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.357.134 292.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.357.134 292.065
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.003.227 23.074.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.074.637 17.890.255
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.391.248 2.708.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19.763.070 67.038.229
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-21.225.728 -64.562.817
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 29.003.227 23.074.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 128.591 124.613
Temettü Gelirleri
11 612.708 783.917
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 382.504 7.167.715
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.026.128 -4.540.781
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.149.931 3.535.464
Yönetim Ücretleri
4 -600.324 -635.515
Saklama Ücretleri
-122.984 -90.819
Denetim Ücretleri
-5.489 -5.200
Kurul Ücretleri
-5.239 -5.050
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -15.917 -85.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.730 -4.770
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-758.683 -826.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.391.248 2.708.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.391.248 2.708.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.391.248 2.708.970
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826814
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