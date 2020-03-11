***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.841.287 -2.137.312Net Dönem Karı (Zararı)7.391.248 2.708.970NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.767.427 3.632.251Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -741.299 -908.530Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.026.128 4.540.781İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.476.167 -9.387.063Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.401.936 1.395.292Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.065.069 198.865İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.813.034 -10.981.220FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.099.988 -3.045.842Alınan Temettü612.708 783.917Alınan Faiz11 128.591 124.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.462.658 2.475.412Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19.763.070 67.038.229Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-21.225.728 -64.562.817YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)378.629 338.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)378.629 338.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ529.359 191.259DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ907.988 529.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 907.988 529.359Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 107.237 81.761Ters Repo Alacakları2.440.697 61.030Takas Alacakları4.205Diğer Alacaklar5 998Finansal Varlıklar6 26.903.441 22.690.347TOPLAM VARLIKLAR30.360.361 23.366.702YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.357.134 292.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.357.134 292.065TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)29.003.227 23.074.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.074.637 17.890.255Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.391.248 2.708.970Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19.763.070 67.038.229Katılma Payı İade Tutarı (-)-21.225.728 -64.562.817TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 29.003.227 23.074.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 128.591 124.613Temettü Gelirleri11 612.708 783.917Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 382.504 7.167.715Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.026.128 -4.540.781ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.149.931 3.535.464Yönetim Ücretleri4 -600.324 -635.515Saklama Ücretleri-122.984 -90.819Denetim Ücretleri-5.489 -5.200Kurul Ücretleri-5.239 -5.050Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -15.917 -85.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -8.730 -4.770ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-758.683 -826.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.391.248 2.708.970NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.391.248 2.708.970DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.391.248 2.708.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826814BIST