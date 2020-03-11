***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.301.945 73.052.906
Net Dönem Karı (Zararı)
96.491.485 31.170.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.280.832 -2.029.981
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -41.843.244 -26.465.026
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-48.437.588 24.435.045
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.751.952 17.447.846
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-662.620 -3.046.555
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.555.144 2.465.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.534.188 18.029.334
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.541.299 46.587.880
Alınan Temettü
3.727.758 4.499.508
Alınan Faiz
11 38.115.486 21.965.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.708.008 -63.496.168
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
81.037.332 97.122.842
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-133.745.340 -160.619.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.406.063 9.556.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.406.063 9.556.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.363.580 34.806.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.957.517 44.363.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.957.517 44.363.580
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.015.366 10.967.274
Ters Repo Alacakları
8 13.159.058 6.476.420
Takas Alacakları
5 3.863.254 931.364
Finansal Varlıklar
6 420.441.789 344.470.013
TOPLAM VARLIKLAR
448.436.984 407.208.651
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.016.149 3.571.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.016.149 3.571.293
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
447.420.835 403.637.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
403.637.358 435.963.511
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
96.491.485 31.170.015
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
81.037.332 97.122.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-133.745.340 -160.619.010
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 447.420.835 403.637.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 38.115.486 21.965.518
Temettü Gelirleri
11 3.727.758 4.499.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.771.370 34.999.033
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
48.437.588 -24.435.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
255.821 6.452.699
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
108.308.023 43.481.713
Yönetim Ücretleri
4 -11.319.949 -11.603.777
Saklama Ücretleri
-266.907 -274.968
Denetim Ücretleri
-4.099 -3.883
Kurul Ücretleri
-82.058 -86.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -132.749 -329.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.776 -13.595
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.816.538 -12.311.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.491.485 31.170.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
96.491.485 31.170.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
96.491.485 31.170.015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826815
BIST