***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.301.945 73.052.906Net Dönem Karı (Zararı)96.491.485 31.170.015NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-90.280.832 -2.029.981Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -41.843.244 -26.465.026Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-48.437.588 24.435.045İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.751.952 17.447.846Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-662.620 -3.046.555Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -2.555.144 2.465.067İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.534.188 18.029.334FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.541.299 46.587.880Alınan Temettü3.727.758 4.499.508Alınan Faiz11 38.115.486 21.965.518FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.708.008 -63.496.168Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit81.037.332 97.122.842Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-133.745.340 -160.619.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.406.063 9.556.738NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.406.063 9.556.738DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.363.580 34.806.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.957.517 44.363.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.957.517 44.363.580Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 2.015.366 10.967.274Ters Repo Alacakları8 13.159.058 6.476.420Takas Alacakları5 3.863.254 931.364Finansal Varlıklar6 420.441.789 344.470.013TOPLAM VARLIKLAR448.436.984 407.208.651YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.016.149 3.571.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.016.149 3.571.293TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)447.420.835 403.637.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)403.637.358 435.963.511Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)96.491.485 31.170.015Katılma Payı İhraç Tutarı (+)81.037.332 97.122.842Katılma Payı İade Tutarı (-)-133.745.340 -160.619.010TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 447.420.835 403.637.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 38.115.486 21.965.518Temettü Gelirleri11 3.727.758 4.499.508Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 17.771.370 34.999.033Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar48.437.588 -24.435.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler255.821 6.452.699ESAS FAALİYET GELİRLERİ108.308.023 43.481.713Yönetim Ücretleri4 -11.319.949 -11.603.777Saklama Ücretleri-266.907 -274.968Denetim Ücretleri-4.099 -3.883Kurul Ücretleri-82.058 -86.329Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -132.749 -329.146Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -10.776 -13.595ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.816.538 -12.311.698ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)96.491.485 31.170.015NET DÖNEM KARI (ZARARI)96.491.485 31.170.015DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)96.491.485 31.170.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826815BIST