***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.458.524 -17.256.883
Net Dönem Karı (Zararı)
21.109.761 2.422.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.479.587 5.216.046
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.359.719 -3.685.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.119.868 8.901.482
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.468.631 -28.581.154
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10:08100.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -420,97
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
101.480
En Düşük
100.200
10:086,1401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0164
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:086,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:08328,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,25
|Açılış
|: 328,84
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,85
|869.472
|% 11,38
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|
|NUGYO
|3,19
|45.198
|% 8,50
|
|YONGA
|11,83
|7.867
|% 7,55
|
|OYAYO
|4,78
|212.184
|% -14,95
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|ANELE
|2,35
|138.922
|% -11,32
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|ASELS
|26,16
|39.924.388
|% 1,00
|
|THYAO
|10,04
|30.436.790
|% 0,70
|
|GARAN
|9,50
|18.513.881
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,21
|9.321.185
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,30
|9.181.479
|% 1,77
|
|IHLGM
|1,21
|9.321.185
|% 1,68
|
|IHLAS
|0,67
|3.139.692
|% 1,52
|
|ODAS
|1,74
|8.182.886
|% 1,16
|
|KARSN
|1,56
|6.612.939
|% 3,31
|
|ALBRK
|1,22
|4.956.933
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8642
|7,9037
|% -0,79
|
|Frank
|6,5484
|6,5878
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6306
|1,6388
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,15
|
|Altın Gr.
|328
|329
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|37,69
|37,69
|0,47
|