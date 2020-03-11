***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.458.524 -17.256.883Net Dönem Karı (Zararı)21.109.761 2.422.789NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.479.587 5.216.046Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.359.719 -3.685.436Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.119.868 8.901.482İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER8.468.631 -28.581.154Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler