ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|TCELL
|13,37
|122.353.903
|% 0,00
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|TDGYO
|1,68
|5.758.909
|% 0,00
|VKGYO
|2,16
|19.170.845
|% 0,00
|ADESE
|1,25
|98.721.790
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9194
|7,9591
|% -0,10
|Frank
|6,5575
|6,5970
|% 0,52
|Riyal
|1,6317
|1,6399
|% -0,24
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,15
|Altın Gr.
|328
|329
|1,98
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|B. Petrol
|37,91
|37,91
|0,69
Seans Raporu
- 10:10MZHLD Yüzde 5.09 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 582 adet işlem
- 10:09 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, PGSUS, KRDMD
- 10:09 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EREGL, TOASO
- 10:09XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0 (% 0.00 ) 95, 873
- 10:09 Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAKTK, AKENR