***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:05
5.549.686
Ters Repo Alacakları
9.086.879 2.508.748
Finansal Varlıklar
6 59.282.938 56.684.256
TOPLAM VARLIKLAR
68.555.340 64.742.690
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 141.895 112.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
141.895 112.563
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.413.445 64.630.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.630.127 64.259.352
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.608.367 10.423.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.734.697 37.371.911
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-42.559.746 -47.424.825
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
68.413.445 64.630.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo N.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
16.142.182 9.252.885
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-1.321.499 -977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.558.145 1.611.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 951.311
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.262.555 11.814.262
Yönetim Ücretleri
-1.556.795 -1.310.411
Saklama Ücretleri
-48.625 -44.788
Denetim Ücretleri
-2.488 -2.357
Kurul Ücretleri
-13.206 -13.020
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-16.028 -9.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.046 -10.741
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.654.188 -1.390.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.608.367 10.423.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.608.367 10.423.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.608.367 10.423.689
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826821
BIST