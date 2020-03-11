***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









5.549.686Ters Repo Alacakları9.086.879 2.508.748Finansal Varlıklar6 59.282.938 56.684.256TOPLAM VARLIKLAR68.555.340 64.742.690YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 141.895 112.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)141.895 112.563TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)68.413.445 64.630.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)64.630.127 64.259.352Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.608.367 10.423.689Katılma Payı İhraç Tutarı (+)34.734.697 37.371.911Katılma Payı İade Tutarı (-)-42.559.746 -47.424.825TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)68.413.445 64.630.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo N.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri16.142.182 9.252.885Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-1.321.499 -977Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.558.145 1.611.043Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 951.311ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.262.555 11.814.262Yönetim Ücretleri-1.556.795 -1.310.411Saklama Ücretleri-48.625 -44.788Denetim Ücretleri-2.488 -2.357Kurul Ücretleri-13.206 -13.020Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-16.028 -9.256Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.046 -10.741ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.654.188 -1.390.573ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.608.367 10.423.689NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.608.367 10.423.689DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.608.367 10.423.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826821BIST