GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 10:05
GÜNCEL HABERLER


5.549.686
Ters Repo Alacakları
9.086.879 2.508.748
Finansal Varlıklar
6 59.282.938 56.684.256
TOPLAM VARLIKLAR
68.555.340 64.742.690
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 141.895 112.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
141.895 112.563
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.413.445 64.630.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.630.127 64.259.352
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.608.367 10.423.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.734.697 37.371.911
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-42.559.746 -47.424.825
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
68.413.445 64.630.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo N.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
16.142.182 9.252.885
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-1.321.499 -977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.558.145 1.611.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 951.311
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.262.555 11.814.262
Yönetim Ücretleri
-1.556.795 -1.310.411
Saklama Ücretleri
-48.625 -44.788
Denetim Ücretleri
-2.488 -2.357
Kurul Ücretleri
-13.206 -13.020
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-16.028 -9.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.046 -10.741
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.654.188 -1.390.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.608.367 10.423.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.608.367 10.423.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.608.367 10.423.689



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826821


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.063
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  101.063  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETKM 3,34 205.254.366 % 0,00  
TCELL 13,37 122.353.903 % 0,00  
VKGYO 2,16 19.170.845 % 0,00  
TDGYO 1,68 5.758.909 % 0,00  
KUYAS 1,28 14.203.494 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9253 7,9651 % -0,02  
Frank 6,5581 6,5976 % 0,53  
Riyal 1,6324 1,6406 % -0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 13,15  
Altın Gr. 328 329 1,98  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,04 17,08 0,18  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,02  
B. Petrol 37,91 37,91 0,69  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru