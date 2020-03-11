***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.781.539 12.815.720
Net Dönem Karı (Zararı)
29.769.656 -34.047.270
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.914.714 32.116.562
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -889.715 -1.676.315
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-29.024.999 33.792.877
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.526.196 13.070.113
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
988.498 4.540.591
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.620.905 -1.926.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.135.599 10.455.786
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.671.254 11.139.405
Alınan Temettü
458.355 1.191.812
Alınan Faiz
11 431.360 484.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.824.336 -12.814.155
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
116.479.413 84.342.116
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-88.655.077 -97.156.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.042.797 1.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.042.797 1.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.855 1.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.045.652 2.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.045.652 2.855
Ters Repo Alacakları
8 1.270.831
Takas Alacakları
5 282.333
Finansal Varlıklar
6 92.511.747 38.351.149
TOPLAM VARLIKLAR
100.839.732 39.624.835
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.719.637 98.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.719.637 98.732
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.120.095 39.526.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.526.103 86.387.528
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.769.656 -34.047.270
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
116.479.413 84.342.116
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-88.655.077 -97.156.271
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 97.120.095 39.526.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 431.360 484.503
Temettü Gelirleri
458.355 1.191.812
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 841.903 -485.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
29.024.999 -33.792.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.926
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.791.543 -32.602.406
Yönetim Ücretleri
4 -834.348 -1.309.774
Saklama Ücretleri
-27.109 -41.948
Denetim Ücretleri
-11.418 -10.818
Kurul Ücretleri
-7.850 -15.233
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -136.302