***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.781.539 12.815.720Net Dönem Karı (Zararı)29.769.656 -34.047.270NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-29.914.714 32.116.562Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -889.715 -1.676.315Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-29.024.999 33.792.877İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.526.196 13.070.113Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler988.498 4.540.591Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 3.620.905 -1.926.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.135.599 10.455.786FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.671.254 11.139.405Alınan Temettü458.355 1.191.812Alınan Faiz11 431.360 484.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.824.336 -12.814.155Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit116.479.413 84.342.116Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-88.655.077 -97.156.271YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.042.797 1.565NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.042.797 1.565DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.855 1.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.045.652 2.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.045.652 2.855Ters Repo Alacakları8 1.270.831Takas Alacakları5 282.333Finansal Varlıklar6 92.511.747 38.351.149TOPLAM VARLIKLAR100.839.732 39.624.835YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.719.637 98.732TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.719.637 98.732TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)97.120.095 39.526.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)39.526.103 86.387.528Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)29.769.656 -34.047.270Katılma Payı İhraç Tutarı (+)116.479.413 84.342.116Katılma Payı İade Tutarı (-)-88.655.077 -97.156.271TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 97.120.095 39.526.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 431.360 484.503Temettü Gelirleri458.355 1.191.812Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 841.903 -485.844Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar29.024.999 -33.792.877Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34.926ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.791.543 -32.602.406Yönetim Ücretleri4 -834.348 -1.309.774Saklama Ücretleri-27.109 -41.948Denetim Ücretleri-11.418 -10.818Kurul Ücretleri-7.850 -15.233Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -136.302