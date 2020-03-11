***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.067.782 37.371.696Net Dönem Karı (Zararı)35.529.469 11.856.568NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.489.486 -17.422.037Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -23.610.712 -13.608.085Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.121.226 -3.813.952İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-126.718.477 29.329.080Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-39.609.268 7.367.435Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler881.100 735.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-87.990.309 21.225.732FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-113.678.494 23.763.611Alınan Faiz10 23.610.712 13.608.085FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.077.928 -40.217.091Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit208.627.749 16.616.268Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-130.549.821 -56.833.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.989.854 -2.845.395NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.989.854 -2.845.395DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.995.661 14.841.056DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.807 11.995.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.807 11.995.661Ters Repo Alacakları8 38.939.948 25.012Takas Alacakları897.703Diğer Alacaklar1.592.035Finansal Varlıklar6 206.795.948 119.926.865TOPLAM VARLIKLAR247.333.738 132.845.241YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.001.248 1.120.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.001.248 1.120.148TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)245.332.490 131.725.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)131.725.093 160.085.616Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)35.529.469 11.856.568Katılma Payı İhraç Tutarı (+)208.627.749 16.616.268Katılma Payı İade Tutarı (-)-130.549.821 -56.833.359TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 245.332.490 131.725.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 23.610.712 13.608.085Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 16.287.582 -4.943.003Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.121.226 3.813.952Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler186.655 2.483.422ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.963.723 14.962.456Yönetim Ücretleri4 -3.208.090 -2.941.678Saklama Ücretleri-103.861 -93.765Denetim Ücretleri-3.952 -3.745Kurul Ücretleri-28.987 -30.108Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -81.683 -27.748Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -7.681 -8.845ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.434.254 -3.105.889ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.529.469 11.856.567NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.529.469 11.856.567DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.529.469 11.856.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826828BIST