***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.067.782 37.371.696
Net Dönem Karı (Zararı)
35.529.469 11.856.568
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.489.486 -17.422.037
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -23.610.712 -13.608.085
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.121.226 -3.813.952
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-126.718.477 29.329.080
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-39.609.268 7.367.435
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
881.100 735.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-87.990.309 21.225.732
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-113.678.494 23.763.611
Alınan Faiz
10 23.610.712 13.608.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.077.928 -40.217.091
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
208.627.749 16.616.268
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-130.549.821 -56.833.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.989.854 -2.845.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.989.854 -2.845.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.995.661 14.841.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.807 11.995.661
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.807 11.995.661
Ters Repo Alacakları
8 38.939.948 25.012
Takas Alacakları
897.703
Diğer Alacaklar
1.592.035
Finansal Varlıklar
6 206.795.948 119.926.865
TOPLAM VARLIKLAR
247.333.738 132.845.241
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.001.248 1.120.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.001.248 1.120.148
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
245.332.490 131.725.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
131.725.093 160.085.616
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.529.469 11.856.568
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
208.627.749 16.616.268
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-130.549.821 -56.833.359
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 245.332.490 131.725.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 23.610.712 13.608.085
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.287.582 -4.943.003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.121.226 3.813.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
186.655 2.483.422
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.963.723 14.962.456
Yönetim Ücretleri
4 -3.208.090 -2.941.678
Saklama Ücretleri
-103.861 -93.765
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.745
Kurul Ücretleri
-28.987 -30.108
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -81.683 -27.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.681 -8.845
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.434.254 -3.105.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.529.469 11.856.567
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.529.469 11.856.567
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.529.469 11.856.567
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826828
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