***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.910.777 -5.152.645Net Dönem Karı (Zararı)21.565.732 15.815.941NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.321.900 -7.695.168Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.098.583 -44.183Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-223.317 -7.650.985İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-63.253.192 -13.317.601Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.380.487 17.172Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler93.541 30.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.966.246 -13.364.987FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-44.009.360 -5.196.828Alınan Faiz10 2.098.583 44.183FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.818.053 5.248.847Katılma Payı İhraçlarından Elde