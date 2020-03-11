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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 10:05
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.910.777 -5.152.645
Net Dönem Karı (Zararı)
21.565.732 15.815.941
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.321.900 -7.695.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.098.583 -44.183
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-223.317 -7.650.985
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.253.192 -13.317.601
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.380.487 17.172
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
93.541 30.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.966.246 -13.364.987
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.009.360 -5.196.828
Alınan Faiz
10 2.098.583 44.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.818.053 5.248.847
Katılma Payı İhraçlarından Elde



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SELEC 6,75 3.415.982 % 9,76  
EPLAS 13,65 1.229 % 9,20  
MMCAS 1,00 210 % 8,70  
HATEK 8,55 2.221.222 % 8,50  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8850 7,9245 % -0,53  
Frank 6,5498 6,5893 % 0,40  
Riyal 1,6310 1,6391 % -0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 15,36  
Altın Gr. 328 328 1,91  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 0,17  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,02  
B. Petrol 37,41 37,41 0,19  
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