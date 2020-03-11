***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 10:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.910.777 -5.152.645
Net Dönem Karı (Zararı)
21.565.732 15.815.941
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.321.900 -7.695.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.098.583 -44.183
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-223.317 -7.650.985
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.253.192 -13.317.601
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.380.487 17.172
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
93.541 30.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.966.246 -13.364.987
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.009.360 -5.196.828
Alınan Faiz
10 2.098.583 44.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.818.053 5.248.847
Katılma Payı İhraçlarından Elde
10:23101.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 876,25
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.035
En Düşük
100.200
10:236,1408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0157
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:236,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:23328,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,97
|Açılış
|: 328,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,67
|13.817.704
|% 10,21
|
|SELEC
|6,75
|3.415.982
|% 9,76
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|
|HATEK
|8,55
|2.221.222
|% 8,50
|
|OYAYO
|4,78
|410.062
|% -14,95
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|SAYAS
|2,33
|118.071
|% -12,08
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|ASELS
|25,60
|142.000.030
|% -1,16
|
|THYAO
|10,04
|119.860.683
|% 0,70
|
|GARAN
|9,47
|64.539.665
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,46
|43.545.102
|% -6,50
|
|GSRAY
|2,45
|31.517.932
|% -4,67
|
|IHLGM
|1,19
|28.122.133
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,28
|24.380.876
|% 0,00
|
|KARSN
|1,53
|25.913.022
|% 1,32
|
|ODAS
|1,70
|27.739.397
|% -1,16
|
|IHLAS
|0,64
|9.586.909
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8850
|7,9245
|% -0,53
|
|Frank
|6,5498
|6,5893
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6310
|1,6391
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,36
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,41
|37,41
|0,19
|